США обмінялися з Росією увʼязненими

Ксенія Кареліна на судовому засіданні в Єкатеринбурзі, Росія. Фото: Reuters

Росія та Сполучені Штати обмінялися увʼязненими в Абу-Дабі.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що Росія звільнила Ксенію Кареліну, яка пожертвувала американській благодійній організації менш ніж 100 доларів на допомогу Україні. Її було засуджено до 12 років колонії суворого режиму за державну зраду.

Натомість США звільнили Артура Петрова, якого у 2023 році за запитом США заарештували на Кіпрі. Вважалося, що Артур Петров використовував кіпрську компанію для закупівлі в американських компаній невеликої кількості мікроелектроніки для використання їх у системах пожежної безпеки. Однак насправді через компанію в Санкт-Петербурзі він постачав їх російській армії.

«Цей обмін демонструє важливість збереження відкритих ліній зв'язку з Росією, попри глибокі проблеми у наших двосторонніх відносинах. Хоча ми розчаровані тим, що інших американців продовжують незаконно утримувати в Росії, ми розглядаємо цей обмін як позитивний крок і будемо продовжувати працювати над їхнім звільненням», — зазначає ЦРУ.

Нагадаємо, що у серпні 2024 року Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця Пола Вілана в межах міжнаціонального обміну полоненими.

Також повідомлялося, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.