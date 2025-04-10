Миколаївські морпіхи відбили російський багі-штурм на Сумщині

Vиколаївські морпіхи та українській дрон «Кажани». Фото: Армія.inform

Воїни 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського успішно відбили чергову атаку російських штурмових груп у прикордонних районах Сумської області.

Про це бригада повідомила на своїй офіційній сторінці, опублікував відео.

Події розгорталися в районі населеного пункту Басівка, де російські військові намагався прорватися та закріпитися в укриттях. Проте морпіхи застосували артилерію, безпілотники та точні вогневі удари, внаслідок чого противник зазнав втрат і відступив.

Нагадаємо, 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського презентувала документальний фільм «Ярий». Це реальна розповідь про запеклі бої на Курському напрямку.