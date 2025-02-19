«Ярий»: миколаївські морпіхи презентували фільм про бої на Курському напрямку
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- Світлана Іванченко
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10:00, 19 лютого, 2025
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36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського презентувала документальний фільм «Ярий». Це реальна розповідь про запеклі бої на Курському напрямку.
Як зазначають у бригаді, стрічка приурочена до півріччя операції, в якій миколаївські морпіхи беруть участь із самого початку.
«Ярий» — це не просто документальний фільм, а справжній фронтовий щоденник, що показує сувору реальність війни. Під постійними обстрілами українські захисники ведуть боротьбу за кожен метр рідної землі.
У фільмі глядачі зможуть побачити, як українські військові евакуюють поранених побратимів, ведуть бої, підтримують штурмові підрозділи та ухвалюють життєво важливі рішення. Стрічка показує не лише самі бойові дії, а й щоденну підготовку захисників, їхню згуртованість у критичних ситуаціях.
«Фільм присвячується усім синам і дочкам України, які щоденно виконують важку бойову роботу, які віддали життя за вас з нами», — говориться у титрах.
Раніше миколаївські морпіхи показали снайперські скидання бомбардувальників на піхоту росіян у Курській області РФ. Крім того, морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників.
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