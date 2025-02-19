«Ярий»: миколаївські морпіхи презентували фільм про бої на Курському напрямку

Документальний фільм про миколаївських морпіхів. Афіша стрічки

36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського презентувала документальний фільм «Ярий». Це реальна розповідь про запеклі бої на Курському напрямку.

Як зазначають у бригаді, стрічка приурочена до півріччя операції, в якій миколаївські морпіхи беруть участь із самого початку.

«Ярий» — це не просто документальний фільм, а справжній фронтовий щоденник, що показує сувору реальність війни. Під постійними обстрілами українські захисники ведуть боротьбу за кожен метр рідної землі.

Скріншот документального фільму «Ярий» про миколаївських морпіхів Скріншот документального фільму «Ярий» про миколаївських морпіхів Скріншот документального фільму «Ярий» про миколаївських морпіхів

У фільмі глядачі зможуть побачити, як українські військові евакуюють поранених побратимів, ведуть бої, підтримують штурмові підрозділи та ухвалюють життєво важливі рішення. Стрічка показує не лише самі бойові дії, а й щоденну підготовку захисників, їхню згуртованість у критичних ситуаціях.

«Фільм присвячується усім синам і дочкам України, які щоденно виконують важку бойову роботу, які віддали життя за вас з нами», — говориться у титрах.

Раніше миколаївські морпіхи показали снайперські скидання бомбардувальників на піхоту росіян у Курській області РФ. Крім того, морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників.