  • понеділок

    4 листопада, 2024

  • 9.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 9.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку в Курській області

Миколаївські морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників у Курській області РФ.

Про повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти.

«Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком «Джавеліна» миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади», — йдеться в повідомленні.

Також вказується, що аеророзвідку забезпечував підрозділ «ГРИФОН501».

Раніше військові миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповіли, як потрапили в оточення на Курському напрямку та викликали вогонь на себе, щоб зупинити наступ росіян.

Нагадаємо, що з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Останні новини про: миколаївські морпіхи

Суд в Росії збільшив термін ув'язнення морпіху з миколаївської бригади до 23,5 років
Під час обміну з російського полону додому повернули 5 миколаївських морпіхів
«Викликали вогонь на себе, щоб забрати з собою більше росіян», — миколаївські морпіхи про те, як виходили з оточення на Курському напрямку
Реклама

Читайте також:

новини

«Жодного рояля за останні 50 років», — музколедж потребує нових інструментів для навчання студентів у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

На бульвар Центрального проспекту повернули лавки: на їхню відсутність скаржилися миколаївці

Олена Козубовська
новини

«Полон вбиває»: у Миколаєві відбувся мітинг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти

Даріна Мельничук
новини

Франція інвестує ₴307 млн у створення інноваційного агрокомплексу з біогазовими установками та свинарською фермою на Миколаївщині

Анна Гакман
новини

Сєнкевич не бачить розвитку Миколаєва без податкових пільг від держави: «Ми зона ризику»

Олена Козубовська

Останні новини про: миколаївські морпіхи

«Викликали вогонь на себе, щоб забрати з собою більше росіян», — миколаївські морпіхи про те, як виходили з оточення на Курському напрямку
Під час обміну з російського полону додому повернули 5 миколаївських морпіхів
Суд в Росії збільшив термін ув'язнення морпіху з миколаївської бригади до 23,5 років

«Жодного рояля за останні 50 років», — музколедж потребує нових інструментів для навчання студентів у Миколаєві

На бульвар Центрального проспекту повернули лавки: на їхню відсутність скаржилися миколаївці

3 години тому

У Миколаєві пройшов благодійний кубок з бально-спортивного танцю: збирали кошти для військових

Володимир Коваль

Головне сьогодні