Миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку в Курській області

Миколаївські морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників у Курській області РФ.

Про повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти.

«Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком «Джавеліна» миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади», — йдеться в повідомленні.

Також вказується, що аеророзвідку забезпечував підрозділ «ГРИФОН501».

Раніше військові миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповіли, як потрапили в оточення на Курському напрямку та викликали вогонь на себе, щоб зупинити наступ росіян.

Нагадаємо, що з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.