Миколаївські морпіхи показали, як нищать російську техніку в Курській області
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- Марія Хаміцевич
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14:12, 04 листопада, 2024
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Миколаївські морські піхотинці поділилися кадрами відбиття штурмової атаки російських десантників у Курській області РФ.
Про повідомила пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти.
«Демократія в дії! Тотальний розбір БМП штурмової групи росіян на Курщині розрахунком «Джавеліна» миколаївських морпіхів. Накат десанту розгромлений силами артилерії та ударних дронів бригади», — йдеться в повідомленні.
Також вказується, що аеророзвідку забезпечував підрозділ «ГРИФОН501».
Раніше військові миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського розповіли, як потрапили в оточення на Курському напрямку та викликали вогонь на себе, щоб зупинити наступ росіян.
Нагадаємо, що з російського полону під час обміну вдалось повернути представників миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.
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