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Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині, — ЗСУ

Ілюстративне фото. Українські військові під час тренувань Facebook / Генеральний штаб ЗСУІлюстративне фото. Українські військові під час тренувань Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

На Харківському напрямку російська армія доукомплектовує свої підрозділи й готується до поновлення штурмових дій.

Про це повідомили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Минулої доби на Харківському напрямку російські війська наступальних дій не проводили.

За даними ОСУВ, армія РФ зараз доукомплектовує свої підрозділи після зазнаних втрат і готується до поновлення штурмових дій.

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Що відбувається на інших напрямках?

На Куп’янському напрямку штурмові дії армії РФ успішно відбили біля Кіндрашівки, Камʼянки та Загризового. У районі Лозової та Нової Кругляківки окупанти намагалися провести механізований штурм із залученням п’яти бронемашин. Уся бронетехніка була знищена, росіяни зазнали втрат.

Російська армія атакувала на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Ольгівка, Рідкодуб, Глущенкове, Новомихайлівка, Ямполівка, Торське та Нове. Сили оборони успішно відбили штурмові дії. Також росіяни безрезультатно намагалися покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення біля Івано-Дарʼївки.

На Краматорському та Торецькому напрямках штурмові дії різної інтенсивності відбувалися в напрямках Предтечиного, Оріхово-Василівки, Часового Яру, Дружби, Диліївки та Торецька. Втрат наших позицій не було.

Армія РФ не полишає спроб атакувати наші оборонні укріплення на Покровському напрямку в бік Єлизаветівки, Звірового, Преображенки, Котлярівки, Олексіївки, Піщаного, Удачного, Лисівки, Новосергіївки та Андріївки. Ворожі штурмові дії росіян відбили українські захисники, втрат позицій не допущено.

На Новопавлівському напрямку ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя, Одрадного та Багатиря.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця» додали, що українські воїни продовжують стримувати натиск та знищуючи окупантів.

Раніше головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив, що російські війська фактично вже розпочали наступ на Сумську та Харківську області.

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