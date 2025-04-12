  • субота

    12 квітня, 2025

  • 7.4°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 12 квітня , 2025 субота

  • Миколаїв • 7.4° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет, — Мінстратегпром

За 2024 рік Міністерство стратегічної промисловості збільшило виробництво крилатих ракет у 8 разів, у порівнянні з 2023 роком.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає «Суспільне».

— Якщо позаминулого року як країна ми могли виготовляти всього одну крилату ракету — це був «Нептун», то торік у нас з'явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у 8 разів, у порівнянні з 2023 роком», — заявив Герман Сметанін.

Також виробництво далекобійних дронів у 2024 році збільшилось у понад 2 рази, у порівнянні з 2023 роком, та у 22 рази, у порівнянні з 2022-м. Загалом, станом на кінець 2024 року, в Україні розроблено 324 нові зразки озброєння. За минулий рік Україна виготовила озброєння на 9 млрд доларів.

Герман Сметанін додав, що до кінця 2025 року Україна буде здатна виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів.

За словами радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, нині Україна здатна забезпечити ЗСУ майже всією номенклатурою військових товарів.

Олександр Камишін зазначив, що зараз від 30% до 40% зброї, яку застосовують на фронті, вироблено в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом поточного року Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерійській зброї.

Останні новини про: Війна в Україні

Через обстріл Миколаєва 10 квітня один з будинків залишився без газу: мер пояснив, що потрібно для відновлення
Ексгубернатор Миколаївщини Кінах заявив, що українці перестали вірити, що захищають справедливу державу
Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині, — ЗСУ
Реклама

Читайте також:

новини

«Ти — їхній голос на волі»: у Миколаєві відбулась хода по Соборній на підтримку військовополонених

Даріна Мельничук
новини

Платна парковка у Миколаєві коштуватиме 20 гривень за годину, — рішення виконкому

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч в Одеській області можуть відкрити 48 пляжів: триває підготовка до сезону

Аліна Квітко
новини

Будівництвом водогону у Миколаїв займатиметься новий замовник та підрядник: роботи обіцяють завершити у серпні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У миколаївській «Могилянці» навчають менторству для підтримки карʼєрного зростання молоді

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни доукомплектовують підрозділи і готуються до штурмів на Харківщині, — ЗСУ
Ексгубернатор Миколаївщини Кінах заявив, що українці перестали вірити, що захищають справедливу державу
Через обстріл Миколаєва 10 квітня один з будинків залишився без газу: мер пояснив, що потрібно для відновлення

Платна парковка у Миколаєві коштуватиме 20 гривень за годину, — рішення виконкому

Служба відновлення планує витратити більше ₴26 млн на ремонт частини Інгульського мосту у Миколаєві

3 години тому

Цьогоріч в Одеській області можуть відкрити 48 пляжів: триває підготовка до сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні