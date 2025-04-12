Україна у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет, — Мінстратегпром

За 2024 рік Міністерство стратегічної промисловості збільшило виробництво крилатих ракет у 8 разів, у порівнянні з 2023 роком.

Про це повідомив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, передає «Суспільне».

— Якщо позаминулого року як країна ми могли виготовляти всього одну крилату ракету — це був «Нептун», то торік у нас з'явилося дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у 8 разів, у порівнянні з 2023 роком», — заявив Герман Сметанін.

Також виробництво далекобійних дронів у 2024 році збільшилось у понад 2 рази, у порівнянні з 2023 роком, та у 22 рази, у порівнянні з 2022-м. Загалом, станом на кінець 2024 року, в Україні розроблено 324 нові зразки озброєння. За минулий рік Україна виготовила озброєння на 9 млрд доларів.

Герман Сметанін додав, що до кінця 2025 року Україна буде здатна виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів.

За словами радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна, нині Україна здатна забезпечити ЗСУ майже всією номенклатурою військових товарів.

Олександр Камишін зазначив, що зараз від 30% до 40% зброї, яку застосовують на фронті, вироблено в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом поточного року Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерійській зброї.