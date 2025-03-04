Україна зможе на 100% забезпечити свої потреби в артилерії у 2025 році, — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що протягом поточного року Україна зможе повністю забезпечувати свої потреби в артилерійській зброї.

Про це він сказав на пресконференції 4 березня, пише Liga.net.

«Україна виробляє власну артилерію, і протягом цього року ми будемо спроможні забезпечити 100% потреби в артилерії власним виробництвом. Ми розпочали й активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів і цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го натівського калібру, 105-го калібру, 122-го калібру», — заявив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що виробництво зброї впирається не у промислові потужності, а у фінансові спроможності держави. Тому Україна сподівається на допомогу партнерів за «данською моделлю».

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«Данія заплатила кошти за 18 українських «Богданів». Це був перший досвід, коли інша країна заплатила кошти українському виробнику за український товар і передала цей товар ЗСУ. Ми нарощуємо цю співпрацю і власне ось ця «данська модель» є надзвичайно важливим і цікавим для нас інструментом. Ми закликаємо всіх партнерів рухатись, власне, таким чином», — сказав прем'єр.

Також за його словами, Україна отримала вже понад 1 мільярд доларів від країн-партнерів, які оплатили виробництво української зброї.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити всю військову допомогу Україні, посилюючи тиск на президента Володимира Зеленського.

Суперечка в Овальному кабінеті

Нагадаємо, що зустріч президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 28 лютого, була достроково завершена. Розмова між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому дому перейшла на підвищені тони.

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Саме тоді Дональд Трамп статочно вирішив, що Володимир Зеленський «не в тому місці, щоб вести переговори», і доручив Марко Рубіо та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський після зриву підписання угоди про надра у США подякував Штатам, президенту Трампа і Конгресу.

Також Володимир Зеленський у інтерв’ю Fox News зазначив, що такі суперечки — недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Низка європейських лідерів, а також американські політики висловили підтримку Україні. Польський премʼєр Дональд Туск звернувся до українців та Зеленського в соцмережі Х зі словами: «Дорогий Володимире Зеленський, українські друзі, ви не самотні».

Також президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія — агресор, а Україна — держава, що зазнала агресії. Також підтримку Києву висловив премʼєр Іспанії Педро Санчес, написавши: «Україна, Іспанія з вами». Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернулась до Володимира зі словами: «Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним».

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич після суперечки у Білому домі заявив, що Європі час об’єднуватися навколо України та зміцнювати оборону без ілюзій про «Великого брата».

В свою чергу лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія після суперечки у Білому домі підтримав президента Володимира Зеленського та наголосив, що глава держави хоче поставити крапку у війні.

Наразі президент США Дональд Трамп після перепалки із президентом України Володимиром Зеленським наказав співробітникам апарату нацбезпеки перевірити, чи може Вашингтон повністю або тимчасово припинити постачання зброї Україні.