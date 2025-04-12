У Миколаєві чоловік розгулював з гранатою біля магазину: його затримала поліція

Ілюстративна світлина гранати. Фото: Getty Images

У Миколаєві затримали чоловіка, який біля одного з магазинів міста показував гранату та підривач.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

За версією поліції, 37-річний чоловік ходив біля одного з магазинів і демонстрував перехожим гранату з підривачем.

Про підозрілого чоловіка повідомили продавці — після того як він пішов, викликали поліцію. Патрульні швидко знайшли ймовірного фігуранта неподалік магазину. Гранату та підривач у нього вилучили і передали на експертизу.

Затримали чоловіка за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На час слідства суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у селі Коблеве на Миколаївщині ввечері 1 квітня невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку. Вибух пошкодив вікна, вхідні двері та стіну будинку, але ніхто не постраждав.