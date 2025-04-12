  • неділя

    13 квітня, 2025

  • 5.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 13 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 5.6° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві чоловік розгулював з гранатою біля магазину: його затримала поліція

Ілюстративна світлина гранати. Фото: Getty ImagesІлюстративна світлина гранати. Фото: Getty Images

У Миколаєві затримали чоловіка, який біля одного з магазинів міста показував гранату та підривач.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області. 

За версією поліції,  37-річний чоловік ходив біля одного з магазинів і демонстрував перехожим гранату з підривачем.

Про підозрілого чоловіка повідомили продавці — після того як він пішов, викликали поліцію. Патрульні швидко знайшли ймовірного фігуранта неподалік магазину. Гранату та підривач у нього вилучили і передали на експертизу.

Затримали чоловіка за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На час слідства суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, у селі Коблеве на Миколаївщині ввечері 1 квітня невідомі кинули гранату на подвір'я житлового будинку. Вибух пошкодив вікна, вхідні двері та стіну будинку, але ніхто не постраждав.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Російському військовому, який обливав пальним та погрожував підпалити жительку Снігурівщини, заочно дали 10 років в’язниці
Співробітника КП мерії Миколаєва підозрюють у «відкаті» на закупівлі вуличного освітлення
Обіцяли роботу — залишили без грошей: шахраї видурили у жителя Миколаєва понад ₴84 тис.
Реклама

Читайте також:

новини

«Ти — їхній голос на волі»: у Миколаєві відбулась хода по Соборній на підтримку військовополонених

Даріна Мельничук
новини

Платна парковка у Миколаєві коштуватиме 20 гривень за годину, — рішення виконкому

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч в Одеській області можуть відкрити 48 пляжів: триває підготовка до сезону

Аліна Квітко
новини

Будівництвом водогону у Миколаїв займатиметься новий замовник та підрядник: роботи обіцяють завершити у серпні 2025 року

Юлія Бойченко
новини

У миколаївській «Могилянці» навчають менторству для підтримки карʼєрного зростання молоді

Даріна Мельничук

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Обіцяли роботу — залишили без грошей: шахраї видурили у жителя Миколаєва понад ₴84 тис.
Співробітника КП мерії Миколаєва підозрюють у «відкаті» на закупівлі вуличного освітлення
Російському військовому, який обливав пальним та погрожував підпалити жительку Снігурівщини, заочно дали 10 років в’язниці

Платна парковка у Миколаєві коштуватиме 20 гривень за годину, — рішення виконкому

У квітні з музеїв Миколаївщини евакуюють 4 тисячі експонатів, — Мінкульт

6 годин тому

Цьогоріч в Одеській області можуть відкрити 48 пляжів: триває підготовка до сезону

Аліна Квітко

Головне сьогодні