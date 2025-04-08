У Коблевому кинули гранату на подвір’я будинку: поліція затримала шістьох підозрюваних
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- Марія Хаміцевич
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19:32, 08 квітня, 2025
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У селі Коблеве на Миколаївщині ввечері 1 квітня невідомі кинули гранату РГД-5 на подвір'я житлового будинку. Вибух пошкодив вікна, вхідні двері та стіну будинку, але ніхто не постраждав.
Як повідомли у Національній поліції Миколаївської області, вони затримали шістьох мешканців Одещини та Київщини.
За словами правоохоронців, чотирьох — затримали одразу після інциденту, але двоє з них намагалися втекти на автомобілі — їх зупинили неподалік. Пізніше встановили ще двох спільників із Київської області, яких затримали за місцем проживання наступного дня.
Усім шістьом затриманим оголосили підозру в умисному пошкодженні майна. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
Раніше у селі Веселинове Миколаївської області невідомий чоловік кинув гранату на подвір’я будинку місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.
Також правоохоронці Миколаївщини затримала двох жителів Херсона, яких підозрюють у підриві гранати на подвір’ї приватного будинку. Чоловікам загрожує до семи років тюрми.
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