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У Чорнобилі відкрили сонячну електростанцію за понад ₴30 млн

Сонячна електростанція на Київщині, фото: greenbusinessguideСонячна електростанція на Київщині, фото: greenbusinessguide

У Чорнобильській зоні відчуження відкрили сонячну електростанцію, яку планували збудувати ще з 2019 року.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

Електростанція складається з 2244 монокристалічних сонячних модулів на площі 13 тисяч метрів квадратних, а її загальна вартість сягнула понад 30 мільйонів гривень.

Кошти виділив уряд Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу, розповіла міністерка захисту довкілля Світлана Гринчук.

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Вона пояснила, що збудувати електростанцію в Чорнобильській зоні планували ще з 2019 року, але реалізацію проєкту довелося призупинити через початок повномасштабного вторгнення. Восени 2024-го будівництво вийшло на завершальний етап.

За словами міністерки, сонячна електростанція в Чорнобилі — це можливість перетворити територію минулої трагедії на осередок генерації чистої енергії та сталого розвитку.

У відомстві зазначили, що нова сонячна станція вже під’єднана до об’єднаної енергосистеми України та готова до запуску. Електростанція має потужність у 0,8 МВт, пише «Укрінформ».

Раніше голова правління Асоціації сонячної енергетики України Владислав Соколовський розповідав, що у 2024 році коштом бізнесу та домогосподарств в Україні збудували приблизно 800-850 МВт сонячних електростанцій, цитувало його інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Нагадаємо, в рамках реалізації проєкту з будівництва водогону для Миколаєва планується встановлення сонячних електростанцій на насосних станціях, що зменшить витрати на електроенергію. Відповідно і вартість тарифу на воду для містян має бути нижча.

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