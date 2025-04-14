  • понеділок

    14 квітня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підготовка до купального сезону: у Миколаєві водолази-сапери перевіряють пляж у Варварівці

Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська радаПіротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада

В районі пляжу Варварівка у Миколаєві піротехнічні підрозділи перевіряють акваторію річки Південний Буг. 

Як повідомили у пресслужбі мерії, роботи проводять на запит управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська радаПіротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада
Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська радаПіротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада
Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська радаПіротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада

До обстеження залучили водолазів-саперів, які перевіряють дно річки перед купальним сезоном.

«Водолази-сапери уважно обстежують дно водойми, щоб забезпечити безпеку кожного, хто планує відпочивати біля води. Роботи спрямовані на виявлення вибухонебезпечних предметів і є важливим етапом підготовки до купального сезону», — йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялось, що в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану.

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська обстріляли Херсонську область: 3 загиблих, 6 поранених
Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, — Зеленський
В Одесі через російський обстріл пошкоджена лікарня: тимчасово не працює поліклініка
Реклама

Читайте також:

новини

У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Аліна Квітко
новини

У Миколаївській області росіянина заочно засудили на 10 років: він був одним з причетних до вбивства чоловіка старости села на Снігурівщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стало відомо, хто з миколаївських депутатів не підтримав зупинку обрізки дерев на 3 роки

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич доручив комунальникам, освітянам та медикам вийти на «суботник» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спекли великодні паски з борошна, вирощеного на розмінованій землі Херсонщини

Аліна Квітко

Останні новини про: Війна в Україні

В Одесі через російський обстріл пошкоджена лікарня: тимчасово не працює поліклініка
Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, — Зеленський
Російські війська обстріляли Херсонську область: 3 загиблих, 6 поранених

Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, — Зеленський

Суд на Миколаївщині заочно дав 10 років росіянину, який погрожував вбивством цивільним

39 хвилин тому

Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра, — міністерка юстиції

Головне сьогодні