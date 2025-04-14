Підготовка до купального сезону: у Миколаєві водолази-сапери перевіряють пляж у Варварівці

Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада

В районі пляжу Варварівка у Миколаєві піротехнічні підрозділи перевіряють акваторію річки Південний Буг.

Як повідомили у пресслужбі мерії, роботи проводять на запит управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада Піротехніки перевіряють пляж у Варварівці. Фото: Миколаївська міська рада

До обстеження залучили водолазів-саперів, які перевіряють дно річки перед купальним сезоном.

«Водолази-сапери уважно обстежують дно водойми, щоб забезпечити безпеку кожного, хто планує відпочивати біля води. Роботи спрямовані на виявлення вибухонебезпечних предметів і є важливим етапом підготовки до купального сезону», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану.