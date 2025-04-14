Підготовка до купального сезону: у Миколаєві водолази-сапери перевіряють пляж у Варварівці
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:43, 14 квітня, 2025
-
В районі пляжу Варварівка у Миколаєві піротехнічні підрозділи перевіряють акваторію річки Південний Буг.
Як повідомили у пресслужбі мерії, роботи проводять на запит управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.
До обстеження залучили водолазів-саперів, які перевіряють дно річки перед купальним сезоном.
«Водолази-сапери уважно обстежують дно водойми, щоб забезпечити безпеку кожного, хто планує відпочивати біля води. Роботи спрямовані на виявлення вибухонебезпечних предметів і є важливим етапом підготовки до купального сезону», — йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялось, що в Одесі розпочали відновлення інклюзивного пляжу на 11-й станції Великого Фонтану.
Останні новини про: Війна в Україні