У Миколаєві перекриють частину вулиці Слобідської на понад два місяці
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- Світлана Іванченко
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16:55, 15 квітня, 2025
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У Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежать рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної).
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.
Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.
У мерії просять водіїв врахувати інформацію при пересуванні містом.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві почали наносити нову розмітку у вигляді жовтої сітки на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення машин.
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