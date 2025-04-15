У Миколаєві перекриють частину вулиці Слобідської на понад два місяці

Працівники «Миколаївелектротрансу» проводять ремонтні роботи. Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві з 16 квітня до 30 червня обмежать рух транспорту на відрізку вулиці 1-ї Слобідської (від вулиці Ігоря Бедзая до Пограничної).

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської міської ради.

Рух транспорту, крім спецтехніки, буде тимчасово заборонений через заміну теплових мереж, яку проводитиме ОКП «Миколаївоблтеплоенерго». Під час ремонту оновлять 880 метрів застарілих труб.

У мерії просять водіїв врахувати інформацію при пересуванні містом.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві почали наносити нову розмітку у вигляді жовтої сітки на перехрестях, щоб зменшити затори й уникнути скупчення машин.