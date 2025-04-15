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Ексміністр культури Ткаченко програв вибори на посаду голови правління Суспільного

Микола Чернотицький. Фото: Suspilne.mediaМикола Чернотицький. Фото: Suspilne.media

Наглядова рада «Суспільного Мовлення» повторно обрала Миколу Чернотицького головою правління мовника ще на чотири роки.

Відповідне рішення рада ухвалила сьогодні, 15 квітня.

За Миколу Чернотицького проголосували  десять членів наглядової ради із 16-ти. Олександр Ткаченко набрав шість голосів. Володимира Горковенка та Миколу Фаєнгольда ніхто не підтримав.

Нагадаємо, що Наглядова рада «Суспільного Мовлення» допустила шістьох претендентів до участі в конкурсі на посаду голови правління мовника.

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Зокрема, Володимир Горковенко — колишній журналіст і політик, який працював у департаменті інформаційної політики Адміністрації президента Петра Порошенка; Микола Фаєнгольд — засновник компаній Infinitas та Iplus, які працюють у сфері медіа; Олександр Харебін — колишній заступник генерального директора НТКУ; Микола Чернотицький — чинний голова правління «Суспільного»; Юрій Юрченко — керівник телеканалу «МТМ» у Запоріжжі.

На посаду голови правління у фіналі претендували Володимир Горковенко, Олександр Ткаченко, Микола Фаєнгольд та Микола Чернотицький. Кожен із них мав 20 хвилин на презентацію та відповідав на запитання членів наглядової ради.

Очільниця наглядової ради Світлана Остапа наголосила, що при ухваленні рішення основну увагу приділяли моральній доброчесності, медіадосвіду, громадському авторитету та керівним якостям кандидатів.

Чернотицький зазначив, що планує збільшувати охоплення зі збереженням довіри до контенту. Серед завданням він назвав «перетворити впізнаваність на споживання», зокрема в регіональній журналістиці. 

Раніше повідомлялось, що «Суспільне» виходить з національного телемарафону та поновлює цілодобове мовлення на телеканалі «Перший».

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