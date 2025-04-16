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В Одесі водолази обстежують морське дно пляжів перед початком курортного сезону

В Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська радаВ Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська рада

Напередодні відкриття оздоровчого сезону в Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах міста. 

Як проінформували в міськраді, наразі водолази перевірили понад 40 тисяч квадратних метрів підводної території. Головна мета — знайти небезпечних предметів, що можуть загрожувати відпочивальникам.

Керівник водолазних робіт комунальної установи «Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради» Ігор Ічанський пояснив, що серед потенційних загроз — розбите скло, скляні пляшки, металеві банки, а також можливі вибухонебезпечні предмети.

— Ми постійно проводимо обстеження та моніторимо на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Викликаємо спеціальні служби, вони займаються розмінуванням, — розповів Ігор Ічанський. 

В Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська радаВ Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська рада
В Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська радаВ Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська рада
В Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська радаВ Одесі водолази обстежують морське дно на пляжах. Фото: Одеська міська рада

Раніше повідомлялось, в Одеській області стартувала підготовка до пляжного сезону. Як повідомили під час засідання профільної комісії, вже 48 пляжних ділянок готові відкриватися цього року.

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