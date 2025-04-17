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Скільки триватимуть шкільні канікул: в МОН роз’яснили, хто вирішує ці питання

Діти в укритті миколаївського ліцею №55, архівне. Фото Діти в укритті миколаївського ліцею №55, архівне. Фото "МикВісті"

У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто вирішує скільки школярі відпочиватимуть на канікулах. Там наголосили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.

У МОН зазначили, що дійсно за постановою Кабміну навчальний рік триває від 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Однак ці терміни є граничними, а не обов'язковими датами завершення навчання.

«Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що школи самі вирішують, коли завершувати навчальний рік для учнів.

При цьому педагогічна рада враховує:

  • загальний обсяг навчального навантаження;
  • безпекову ситуацію в регіоні;
  • індивідуальні потреби учнів та учениць;
  • готовність учителів.

Навіть якщо звичайні заняття для учнів вирішать завершити до червня, у перший місяць літа можуть організовувати освітній процес в інших формах:

  • додаткових консультацій;
  • освітніх екскурсій;
  • літніх пришкільних таборів;
  • проєктної роботи;
  • індивідуальних занять тощо.

Нагадаємо, що школярі Миколаєва підуть на літні канікули з 6 червня — цю дату визначили ще на початку навчального року, і змінювати її не планують.

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