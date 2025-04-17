Скільки триватимуть шкільні канікул: в МОН роз’яснили, хто вирішує ці питання
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- Альона Коханчук
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15:04, 17 квітня, 2025
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У Міністерстві освіти і науки роз’яснили, хто вирішує скільки школярі відпочиватимуть на канікулах. Там наголосили, що тривалість навчального року встановлюють у кожній школі окремо.
У МОН зазначили, що дійсно за постановою Кабміну навчальний рік триває від 2 вересня 2024 року до 30 червня 2025 року. Однак ці терміни є граничними, а не обов'язковими датами завершення навчання.
«Цю дату, як і структуру навчального року, дати канікул тощо, визначають не в уряді, а в самих школах. Це не новація: таку гнучкість передбачено чинним законодавством уже багато років поспіль, ще до повномасштабної війни», – йдеться у повідомленні.
Вказується, що школи самі вирішують, коли завершувати навчальний рік для учнів.
При цьому педагогічна рада враховує:
- загальний обсяг навчального навантаження;
- безпекову ситуацію в регіоні;
- індивідуальні потреби учнів та учениць;
- готовність учителів.
Навіть якщо звичайні заняття для учнів вирішать завершити до червня, у перший місяць літа можуть організовувати освітній процес в інших формах:
- додаткових консультацій;
- освітніх екскурсій;
- літніх пришкільних таборів;
- проєктної роботи;
- індивідуальних занять тощо.
Нагадаємо, що школярі Миколаєва підуть на літні канікули з 6 червня — цю дату визначили ще на початку навчального року, і змінювати її не планують.
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