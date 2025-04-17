Автоцивілка для захисників: Рада ухвалила закон про компенсацію страховки учасникам бойових дій

Військові на головній площі Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає компенсацію автоцивілки для учасників бойових дій.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев «Слуга народу». За його словами, закон підтримали 285 народних депутатів.

— Компенсації автоцивілки для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю — бути. 285 голосів — за, — зазначив Данило Гетманцев.

Згідно з документом, з 1 січня 2025 року й на період дії воєнного стану, а також протягом одного року після його завершення, держава компенсуватиме з бюджету витрати на страхові премії за внутрішніми договорами страхування для зазначених категорій громадян.

Окрім того, для осіб з інвалідністю внаслідок війни на постійній основі передбачено зменшення страхової премії на 50% за умови, що транспортний засіб має об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат. Знижка діятиме лише у випадку, якщо автомобілем керує сам власник або інша особа, яка також має право на пільгу. При цьому транспорт не повинен використовуватися для платного перевезення пасажирів чи вантажів.

Раніше повідомлялось, що на порталі «Дія» запустили можливість отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці.