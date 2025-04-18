  • пʼятниця

    18 квітня, 2025

  • 21.9°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 квітня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 21.9° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

На Миколаївщині з початку 2025 року виписали 365 штрафів за порушення правил військового обліку. В сусідній Одеській області таких справ значно більше  — 1310, а в Херсонській — лише 167.

Про це свідчать дані Опендатабот, пишуть «МикВісті»

Кількість проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботКількість проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Для порівняння, найбільше таких проваджень на сьогодні відкрили в Києві — 1992, на Дніпропетровщині — 1946, та Сумщині — 1722.

Загалом в Україні за перші місяці року виписали понад 17 тисяч штрафів, в середньому щомісяця додається 4,7 тисячі нових. Так, з початку року провадження відкрили щодо 15772 людей. Слід зазначити, що в Одеські області проти одного чоловіка відкрили 7 справ за борги перед ТЦК.

Хто найчастіше отримує штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: ОпендатаботХто найчастіше отримує штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше фігурантами стають чоловіки віком 25–35 років (43,8% справ), а також 36–45 років (ще 39%). Жінки майже не трапляються в таких провадженнях — лише 0,1% (22 справи).

Нагадаємо, за законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень під час воєнного стану чи за повторне порушення. 

Раніше повідомлялось, що військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

У Міноборони розповіли, що через «Резерв+» українці оновили дані навіть на Гаїті та в Гренландії.

Останні новини про: Миколаївщина

Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴4 млрд єдиного соцвнеску
На Миколаївщині зменшився агроекспорт, натомість імпорт техніки б’є рекорди
ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці
Реклама

Читайте також:

новини

Майже як до війни: посівна площа на Миколаївщині цього року сягне 1,4 млн гектарів

Аліна Квітко
новини

ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Світлана Іванченко
новини

Ділив на 4 суму «відкату». Поліція знайшла докази у калькуляторі арештованого в Миколаєві комунальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська ТЕЦ програла апеляцію і тепер повинна розсекретити зарплати керівництва та наглядової ради

Катерина Середа
новини

Куди піти у Миколаєві: добірка вистав, концертів, кіно та розваг для дітей

Марія Хаміцевич

Останні новини про: Миколаївщина

ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці
На Миколаївщині зменшився агроекспорт, натомість імпорт техніки б’є рекорди
Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴4 млрд єдиного соцвнеску

В Одесі пам’ятник Пушкіну хочуть замінити на Лесю Українку

«Антарес-Буд» заздалегідь знало про тендер на реконструкцію лікарні у Миколаєві за ₴615 млн: документи подали за 6 хвилин

1 година тому

Найближчими днями Трамп може відмовитися від посередництва між Україною та Росією, — Рубіо

Головне сьогодні