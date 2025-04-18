Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

На Миколаївщині з початку 2025 року виписали 365 штрафів за порушення правил військового обліку. В сусідній Одеській області таких справ значно більше — 1310, а в Херсонській — лише 167.

Про це свідчать дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Кількість проваджень за штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Для порівняння, найбільше таких проваджень на сьогодні відкрили в Києві — 1992, на Дніпропетровщині — 1946, та Сумщині — 1722.

Загалом в Україні за перші місяці року виписали понад 17 тисяч штрафів, в середньому щомісяця додається 4,7 тисячі нових. Так, з початку року провадження відкрили щодо 15772 людей. Слід зазначити, що в Одеські області проти одного чоловіка відкрили 7 справ за борги перед ТЦК.

Хто найчастіше отримує штрафи ТЦК у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Найчастіше фігурантами стають чоловіки віком 25–35 років (43,8% справ), а також 36–45 років (ще 39%). Жінки майже не трапляються в таких провадженнях — лише 0,1% (22 справи).

Нагадаємо, за законом, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень під час воєнного стану чи за повторне порушення.

Раніше повідомлялось, що військовозобов’язані, які не уточнили свої облікові дані в територіальних центрах комплектування, тепер можуть зробити це, сплативши штраф зі знижкою 50%. А для тих, хто добровільно піде на службу — адмінпровадження скасують.

У Міноборони розповіли, що через «Резерв+» українці оновили дані навіть на Гаїті та в Гренландії.