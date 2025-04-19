В Україну повернулися 277 захисників з російського полону

Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський

19 квітня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулися 277 українських захисників, зокрема військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони боронили Маріуполь, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, більшість звільнених — молоді люди, народжені після 2000 року. Серед них також є жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в полоні з травня 2022 року.

Із загальної кількості звільнених 268 — це представники рядового та сержантського складу, ще 9 — офіцери.

Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський

Цей обмін став четвертим у 2025 році та 63-м з початку повномасштабного вторгнення. Усього цього року в рамках обмінів вдалося повернути 596 українців, ще 53 — були звільнені поза межами офіційних обмінів.

З березня 2022 року Координаційний штаб визволив 4552 українських громадян, ще 529 — поза межами перемовного процесу.

Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський

Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський

Україна повернула з російського полону 277 військових, фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував усім, хто долучився до організації обміну, окремо відзначивши роль Об'єднаних Арабських Еміратів як посередника.