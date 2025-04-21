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Зеленський про Папу Франциска: Він молився за мир України

Володимир Зеленський та Папа Римський Франциск. Фото: соцмережа X/ Володимир ЗеленськийВолодимир Зеленський та Папа Римський Франциск. Фото: соцмережа X/ Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував звістку про смерть Папи Римського Франциска, наголосивши, що він молився за мир в Україні.

Про це він написав у соцмережі X.

«Мільйони людей у світі сумують через трагічну звістку про відхід Папи Франциска. Його життя було присвячене Богу, людям і Церкві. Він умів давати надію, полегшувати страждання через молитви і допомагати єдності. Він молився за мир України та українців. Сумуємо разом з католиками й усіма християнами, які покладались на духовну підтримку Папи Франциска», — зазначив він.

Нагадаємо, що у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у своїй резиденції, розташованій у ватиканському будинку Санта-Марта, помер Папа Франциск.

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