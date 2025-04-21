  • понеділок

    21 квітня, 2025

  • 19.6°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 19.6° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Одесі школярі вивчатимуть фізику на базі вишу: мерія відзвітувала про підписання меморандуму

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ ім. І.Мечникова. Фото: WikipediaФакультет математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ ім. І.Мечникова. Фото: Wikipedia

Із наступного навчального року учні одеських шкіл зможуть вивчати фізику та інші природничі науки на базі Інституту фізики Одеського національного університету імені Мечникова. 

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

У міській владі відзвітували про підписання меморандуму з ректором університету В’ячеславом Трубою. За домовленістю, викладачі вишу будуть залучені до роботи зі школярами.

— Домовились, що викладачі вишу працюватимуть зі школярами — як у рамках допрофільної підготовки, так і профільного навчання. Коли говоримо про реформу старшої школи — маємо думати не тільки про обладнання кабінетів, а й про пошук сильних викладачів. У школах не вистачає фізиків, а в університеті є і фахівці, і лабораторії, і бажання працювати з талановитою молоддю, — повідомив мер.

Нагадаємо, студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу.

Останні новини про: Одеса

В Одесі група чоловіків викрадала людей, видаючи себе за працівників ТЦК, — прокуратура
Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта
В Одесі планують побудувати новий собор
Реклама

Читайте також:

новини

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко
новини

Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта

Аліна Квітко
новини

«Як не потрапити в пастку фейків»: у Миколаєві відбувся воркшоп для журналістів

Даріна Мельничук
новини

У Миколаївській області вирощуватимуть бавовну: аграрії закладають перші 3 тис. гектарів полів

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві православні та католики святкують Великдень

Аліна Квітко

Останні новини про: Одеса

В Одесі планують побудувати новий собор
Чотири модульні туалети встановлять в центрі Одеси — за ними стежитимуть камери та муніципальна варта
В Одесі група чоловіків викрадала людей, видаючи себе за працівників ТЦК, — прокуратура

На Миколаївщині очікується спека та висока пожежна небезпека

Аграрії Одещини отримали понад ₴1 млрд пільгових кредитів у 2025 році

2 години тому

Два роки без ремонту після обстрілів: у Миколаєві жителі скаржаться на аварійні під'їзди

Світлана Іванченко

Головне сьогодні