В Одесі школярі вивчатимуть фізику на базі вишу: мерія відзвітувала про підписання меморандуму

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій ОНУ ім. І.Мечникова. Фото: Wikipedia

Із наступного навчального року учні одеських шкіл зможуть вивчати фізику та інші природничі науки на базі Інституту фізики Одеського національного університету імені Мечникова.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

У міській владі відзвітували про підписання меморандуму з ректором університету В’ячеславом Трубою. За домовленістю, викладачі вишу будуть залучені до роботи зі школярами.

— Домовились, що викладачі вишу працюватимуть зі школярами — як у рамках допрофільної підготовки, так і профільного навчання. Коли говоримо про реформу старшої школи — маємо думати не тільки про обладнання кабінетів, а й про пошук сильних викладачів. У школах не вистачає фізиків, а в університеті є і фахівці, і лабораторії, і бажання працювати з талановитою молоддю, — повідомив мер.

Нагадаємо, студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу.