В Одесі школярі вивчатимуть фізику на базі вишу: мерія відзвітувала про підписання меморандуму
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- Світлана Іванченко
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17:18, 21 квітня, 2025
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Із наступного навчального року учні одеських шкіл зможуть вивчати фізику та інші природничі науки на базі Інституту фізики Одеського національного університету імені Мечникова.
Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.
У міській владі відзвітували про підписання меморандуму з ректором університету В’ячеславом Трубою. За домовленістю, викладачі вишу будуть залучені до роботи зі школярами.
— Домовились, що викладачі вишу працюватимуть зі школярами — як у рамках допрофільної підготовки, так і профільного навчання. Коли говоримо про реформу старшої школи — маємо думати не тільки про обладнання кабінетів, а й про пошук сильних викладачів. У школах не вистачає фізиків, а в університеті є і фахівці, і лабораторії, і бажання працювати з талановитою молоддю, — повідомив мер.
Нагадаємо, студенти Національного університету «Одеська юридична академія» не дозволили представникам міністерства освіти та ректору Одеського національного університету імені Мечникова В’ячеславу Трубі увійти до будівлі закладу.
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