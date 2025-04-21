Стало відомо, де і коли поховають Папу Франциска

Папа Римський Франциск. Фото: AFP

Похорон Папи Римського Франциска відбудеться протягом дев’яти днів. А причиною смерті Папи міг стати інсульт.

Як повідомляє ANSA, поховання Папи Франциска відбудеться протягом дев’яти днів. Конклав для обрання нового Папи скличуть упродовж наступного місяця.

ВВС повідомляє, що Франциска поховають у базиліці Санта-Марія Маджоре — одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. Він стане першим Папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану.

Раніше Понтифік схвалив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Зокрема, тіло помістять у просту дерев’яну труну, обшиту цинком, замість трьох вкладених одна в одну трун із кипарису, свинцю та дуба, у яких ховали попередніх понтифіків.

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Франциск також скасував традицію виставлення тіла Папи на піднятій платформі у базиліці Святого Петра для загального огляду. Замість цього люди віддадуть йому шану, поки тіло залишатиметься у труні із відкритою кришкою.

В той же час, деякі ЗМІ повідомили, що причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт.

Про це пише італійська газета Corriere Della Sera. Так, видання не наводить конкретних деталей, проте відзначає, що у найближчі години Святий Престол оприлюднить офіційне повідомлення про причину смерті понтифіка.

Італійське агентство ANSA з посиланням на поінформовані джерела також повідомляє, що причиною смерті Папи став крововилив у мозок. За його інформацією, смерть настала раптово вранці о 7:35 і не була пов'язана безпосередньо з патологіями органів дихання.

Нагадаємо, що Папа Франциск помер вранці у понеділок, 21 квітня у своїй резиденції у Домі Святої Марти у Ватикані у віці 88 років.