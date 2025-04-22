У Миколаєві проведуть підрахунок безпритульних собак

У Миколаєві підрахують безпритульних собак. Архівне фото: «МикВісті»

У четвер, 30 квітня, комунальне підприємство «Центр захисту тварин» проведе підрахунок безпритульних собак в Миколаєві.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що підрахунок здійснюватимуть з 6:00 до 8:00.

Згідно з рекомендаціями ICAM (International Animal Management Coalition), першим етапом у проєктах допомоги безпритульним тваринам є підрахунок їхньої чисельності. Це дозволяє оцінити ситуацію та розробити ефективну стратегію. Раніше цим займались Animal ID та Чотири лапи, але через війну підприємство змушене діяти самостійно.

Також додали, що востаннє облік проводився у 2018 році — тоді нарахували 4,5 тисяч тварин. За оцінками фахівців, нині їх стало більше.

Тому «Центр захисту тварин» звертається з проханням долучитися до підрахунку безпритульних собак.

Запис учасників буде здійснюватися за такими номерами:

+380674523110 (офіс підприємства, дзвонити з 9.00-17.30, у будні);

+380973647596 (пункт стерилізації, дзвонити з 8.00-16.30, у будні).

Після формування списку буде проведено інструктаж щодо методики підрахунку собак.

Нагадаємо, у Миколаєві провели парад собак, яких прихистили з вулиці. Захід організували волонтери зоозахисної організації «Друзі поруч» разом із господарями тварин. Усього в події взяли участь 44 собаки, які раніше були безпритульними.