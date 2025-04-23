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П’ять профтехучилищ передадуть Миколаєву — торік місто витратило понад ₴100 млн на їх утримання

Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. Фото: МОНМиколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. Фото: МОН

До комунальної власності Миколаєва з державної власності планують передати пʼять закладів професійно-технічної освіти. 

Постійна комісія міськради з питань ЖКГ на засіданні, 22 квітня, підтримала відповідний проєкт рішення, пишуть «МикВісті».

Серед об’єктів, які планують передати громаді:

— Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну. У його складі п’ять корпусів, а земельна ділянка вже оформлена на праві постійного користування. Залишкова вартість майна — 25,6 мільйона гривень.

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Професійне училище суднобудування. Комплекс включає навчальний корпус, навчально-виробничі приміщення, кабінети, лабораторії, їдальню, актову та спортивну зали, тренажерку і гуртожиток. Його залишкова вартість — 15,2 мільйона гривень.

Миколаївський професійний суднобудівний ліцей ім. Гречишникова. Там — три корпуси та гуртожиток. Залишкова вартість — 9,9 мільйона гривень.

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей, який має один основний корпус і два гуртожитки. Його балансова вартість — 6 мільйонів гривень.

Миколаївський професійний промисловий ліцей. Наразі він перебуває в процесі приєднання до ліцею торгівлі та ресторанного сервісу. Складається з чотирьох основних будівель загальною площею 7 тисяч квадратних метрів. Залишкова вартість — 5,5 мільйонів гривень.

За словами начальниці управління комунального майна Тетяни Дмитрової, з 2016 року згідно з держбюджетом фінансування цих закладів покладене на місцеві ради. У 2024 році на їх утримання з міського бюджету вже спрямували понад 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що раніше до комунальної власності Миколаєва передали Вище професійне училище №21 та Миколаївський центр професійної освіти. 

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