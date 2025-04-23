На Миколаївщині мобільна бригада з протидії насильству отримала транспорт від Данії

Кривоозерська громада отримала автомобіль. Фото: Миколаївська ОВА

На Миколаївщині Кривоозерська громада отримала автомобіль для мобільної бригади з протидії насильству за підтримки Данії.

Про це повідомили у Миколаївській обласній державній адміністрації.

Центр надання соціальних послуг Кривоозерської селищної ради отримав легковий автомобіль Toyota RAV4 від Данської ради у справах біженців за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Автомобіль буде використовуватись мобільною бригадою для реагування на випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі, надання психологічної допомоги мешканцям громади.

Кривоозерська громада отримала автомобіль. Фото: Миколаївська ОВА Кривоозерська громада отримала автомобіль. Фото: Миколаївська ОВА Кривоозерська громада отримала автомобіль. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що станом на вересень 2024 року у Миколаївській області зафіксовано збільшення звернень про домашнє насильство, особливо серед родин, де батьки повернулися з війни.