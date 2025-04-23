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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 18-річного юнака

З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 18-річного юнака. Ілюстраційне фото:З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 18-річного юнака. Ілюстраційне фото: Save Ukraine

У середу, 23 квітня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути 18-річного юнака.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, перед війною хлопець вступив до коледжу, але після окупації рідного міста залишився без батьківської опіки та жив під загрозою мобілізації до армії РФ.

«Хлопець був позбавлений батьківського піклування. Незадовго до повномасштабного вторгнення він вступив до коледжу та мріяв здобувати професію. Втім після початку великої війни місто хлопця окупували, і він щодня жив під загрозою мобілізації до російської армії. Кілька разів намагався виїхати самостійно, проте ніяк не виходило», — розповів Олександр Прокудін.

Він зазначив, що рятувальна операція стала можливою завдяки реалізації ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та та допомозі «Української мережі за права дитини», які організували безпечний маршрут та супровід. 

Нагадаємо, в Україну вдалося повернути трьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій території Херсонської області. 

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