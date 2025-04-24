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У водосховищі на Миколаївщині зафіксували мор риби: екологи перевіряють воду

На Миколаївщині зафіксовано випадок замору риби. Фото: Getty imagesНа Миколаївщині зафіксовано випадок замору риби. Фото: Getty images

На Миколаївщині зафіксовано випадок замору риби на околиці села Микільське Братської громади. Наразі екоінспекція з’ясовує причини.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Випадок загибелі риби зафіксували 23 квітня 2025 року на водосховищі.

Фахівці екологічної інспекції виїхали на місце подій та обстежили водойму.  Вказується, що замор локальний та поодинокий, однак вода  мутната має специфічний неприємний запах.

«Для визначення причин загибелі водних біоресурсів інспекторами відібрано проби води. На цей час триває лабораторне дослідження», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вересні минулого року на пляжі «Стрілка» в парку «Перемоги» в Миколаєві викинуло тонни мертвої риби. Екологи кажуть, що це може бути наслідком підвищення рівня сірководню у воді.

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