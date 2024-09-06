Мор риби на березі в парку Перемоги в Миколаєві, фото: «МикВісті»

На пляжі «Стрілка» в парку «Перемоги» в Миколаєві викинуло тонни мертвої риби. Екологи кажуть, що це може бути наслідком підвищення рівня сірководню у воді.

Майже весь берег вкритий мертвою рибою породи бичок, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Точних даних про причини загибелі риби на пляжі у парку «Перемоги» поки немає, оскільки екологи не отримували офіційних повідомлень про ситуацію. Однак начальник відділу інструментально-лабораторного контролю миколаївської обласної екоінспекції Костянтин Зінкін припускає, що це може бути наслідком нестачі кисню та підвищення сірководню у воді.

— До нас не надходило повідомлень про ситуацію в парку Перемоги. Але ми вже зафіксували подібні випадки в Корабельному районі, на Лагерному полі та в Широкій Балці, — зазначає Костянтин Зінкін. — Це цілком природне явище, викликане викидом сірководню у вересні. Вихід сірководню, відсутність кисню ці два фактори роблять те, що живим водним біоресурсам немає чим дихати, і вони помирають. Коли багато мертвої риби на березі це страшно, але це природний процес.

Мор риби на березі в парку Перемоги в Миколаєві, фото: «МикВісті» Мор риби на березі в парку Перемоги в Миколаєві, фото: «МикВісті»

Також фахівець припустив, що рибу на «Стрілку» могло винести течією або вітром з інших районів, де раніше зафіксували мор. За його словами, при перевірці води в інших локаціях було виявлено зеленувато-біле забарвлення, характерне для викиду сірководню, а рівень кисню у воді був майже нульовим.

Костянтин Зінкін додав, що на підвищення рівня сірководню могла зокрема вплинути аномальна спека, яка сприяє швидшому перегниванню органічних речовин у воді.

Раніше «МикВісті» писали, що у Корабельному районі Миколаєва масово гине бичок. Місцеві мешканці фіксують тонни загиблої риби на березі.

у липні 2024 року екологи встановили причину замору риби у річці Південний Буг в мікрорайоні Матвіївка. У воді перевищував амонійний азот.