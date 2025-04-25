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У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?»

У четвер, 24 квітня, в медичному закладі пройшла зустріч із дітьми, які проходять там зараз лікування. Подія відбулась в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Її основна мета підтримати емоційний стан пацієнтів та підкреслити важливість психосоціальної допомоги в медичних установах, особливо в умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

У заході взяли участь заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Юрій Гранатуров, начальниця управління охорони здоров’я Ірина Ткаченко, регіональна координаторка програми «Ти як?» у Миколаївській області позаштатна радниця голови ОВА з питань ментального здоров’я Руслана Бернацька та директор Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін.

Особлива увага під час зустрічі була приділена емоційному стану дітей, які знаходяться тут на лікуванні.

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«Необхідно формувати безпечне психологічне середовище в лікарнях та важливо інтегрувати психосоціальну підтримку в загальний процес лікування. Такий підхід, що охоплює як фізичний, так і психічний стан дитини, є ключовим для її повноцінного одужання», — наголосив Юрій Гранатуров.

Особливою радістю для дітей стали спеціальні рюкзаки-набори для розвитку, які вони отримали завдяки ініціативі Міжнародної гуманітарної організації Save the Children in Ukraine.

«Ці набори містять матеріали для творчих занять, ігор, навчання та психологічного розвантаження — усе, що потрібно для гармонійного емоційного розвитку навіть у складних умовах», — сказала Руслана Бернацька.

Під час заходу учасники також відвідали один із просторів психічного здоров’я та психосоціальної підтримки , де діти мають змогу брати участь у заняттях, спрямованих на емоційну стабілізацію, розвиток та адаптацію до нових реалій.

Подібні простори вже функціонують у трьох медичних закладах області та у п’яти Центрах Життєстійкості: м. Миколаїв, Коблево, Березанка, Вознесенськ та Криве Озеро.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» — ініціативи першої леді Олена Зеленська — здійснює Координаційний центр КМУ / Mental Health UA за експертної підтримки World Health Organization (WHO).

У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА
У Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДАУ Миколаєві відбулась зустріч з маленькими пацієнтами в межах програми ментального здоров’я «Ти як?». Фото: Миколаївська ОДА

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