Миколаївська громада відсудила гуртожиток, який 20 років був приватною власністю

Гуртожиток по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Юридичний департамент Миколаївської міської ради

Суд повернув будівлю гуртожитку на вулиці Космонавтів, 128, у комунальну власність Миколаївської громади. Цей гуртожиток понад 20 років тому продали приватній компанії разом із мешканцями.

Юридичний департамент Миколаївської міської ради повідомив, що Господарський суд Миколаївської області 26 грудня 2024 року ухвалив рішення, яке залишив без змін Південно-західний апеляційний господарський суд 22 квітня 2025 року. Згідно з цим рішенням, компанію зобов’язали передати гуртожиток у власність громади.

Мешканці гуртожитку понад 20 років не могли приватизувати свої квартири, оскільки будівля перебувала у приватній власності, а її власник не передавав її до комунальної власності.

«За виваженої та обґрунтованої позиції юридичного департаменту позов Миколаївської міської ради будо задоволено, судові рішення набрали законної сили», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують відбудувати гуртожиток фахового коледжу фізичної культури, що був пошкоджений внаслідок обстрілу. На це витратять 53,4 мільйона гривень.