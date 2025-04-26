У Держагентстві з відновлення хочуть відремонтувати 135 штучних споруд цьогоріч, зокрема на Миколаївщині

Один з відбудованих мостів на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОВА

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури планує відремонтувати 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення у 2025 році. Наразі роботи тривають на 33 об’єктах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

В агентстві зазначили, що наразі вже розпочаті роботи на 33 штучних спорудах у різних областях України. Роботи виконуються в рамках передбаченого фінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Увага зосереджена на роботах з експлуатаційного утримання в прифронтових регіонах. Зокрема, в Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Запорізькій областях.

— Мости, шляхопроводи, тунелі — критично важливі об'єкти інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану. Вони забезпечують не лише транспортне сполучення, а й мають стратегічне значення для оборони та гуманітарної логістики, — пишуть в Держагентстві відновлення.

Як відомо, у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.