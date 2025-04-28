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На Миколаївщині майже 65% хворих на грип та ГРВІ — діти

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Фото: poltava.toРівень захворюваності на грип та ГРВІ. Фото: poltava.to

На Миколаївщині за останній тиждень знижено знизився епідемічний поріг, проте майже 65% усіх випадків захворювань грип та ГРВІ припадають на дітей.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

За останній тиждень (з 21 до 27 квітня) в Миколаївській області на ГРВІ, включно з COVID-19, захворіло 2526 людей. Це трохи менше, ніж позаминулого тижня. Найбільше хворіють діти — вони становлять майже 65% від усіх випадків.

До лікарень потрапили 109 людей з ускладненнями від грипу та ГРВІ, але випадків COVID-19 серед них не було. В реанімацію нікого не доправляли. Смертей від грипу або коронавірусу за останній тиждень також не зареєстрували.

Проте з початку сезону 2024/2025 років через COVID-19 померли 8 людей, всі вони були похилого віку та мали супутні хвороби. Усі ці люди не були вакциновані останнім часом. За останні 12 тижнів нових смертей не було.

У лабораторії підтвердили 143 випадки грипу А та 46 випадків грипу В, що свідчить про активний перебіг сезонних вірусних захворювань у регіоні.

Нагадаємо, що з 31 березня по 6 квітня на Миколаївщині 2829 пацієнтів захворіли на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, серед яких один — на ковід. Це майже на 21% менше, ніж за попередній тиждень.

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