Підприємця оштрафували на ₴523 тисячі за будівництво в центрі Миколаєва, що пошкодило історичний будинок

Нова забудова у центрі Миколаєва, жовтень 2023 року, фото: «Суспільне»

Підприємця оштрафували на понад півмільйона гривень через будівництво багатоповерхівки в центрі Миколаєва, що спричинило пошкодження сусіднього будинку — пам’ятки архітектури місцевого значення.

Про це повідомила начальниця управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова в ефірі телеканалу «Март».

Будинок, який зазнав пошкоджень внаслідок сусіднього будівництва, розташований по вулиці Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.), між вулицями Соборною та Героїв Рятувальників (колишня Лягіна, — прим.).

Управління державного архітектурно-будівельного контролю під час перевірки знайшло порушення і подало до суду, розповіла Олена Туова. Суд притягнув забудовника до відповідальності у розмірі 523 тисячі гривень, додала вона.

— Там було дуже багато скарг. Одна людина скаржилась, що її житло руйнується, що там тріщина. Комісія зафіксувала, що дійсно є руйнація житла. Ми звернулись до Міністерства регіонального розвитку та інфраструктури, там нам погодили проведення перевірки. Було встановлено порушення державно-будівельних норм як з боку проєктанта, який порушив протипожежні норми, так і з боку будівельника, дії якого могли спричинити пошкодження будівлі громадянина. Обидвох було притягнуто до відповідальності. Наразі усі суди ми виграли, включно з апеляційним судом, і притягнули до відповідальності у розмірі 523 тисячі гривень. Наразі все перебуває у Державній виконавчій службі. Ми також написали Асоціації архітекторів з проханням позбавити проєктувальника сертифікату, — розповіла Олена Туова.

Далі мешканці мають самостійно звернутися до суду для того, щоб отримати від забудовника відшкодування, пояснила вона.

— Якщо вони звернуться до суду, то відшкодування будуть. Ми не займаємось відшкодуванням. Ми лише фіксуємо сам факт порушення містобудівного законодавства. Фіксація цього факту дає можливість людині звернутися до суду, — додала Олена Туова.

Нагадаємо, що будівля по вулиці Потьомкінській другої половини 19 століття має статус пам’ятки архітектури місцевого значення. Власники квартир розповідають, що перші ознаки руйнування будівлі з’явились із початком будівництва ще у 2020 році, коли була знесена зовнішня опорна стіна будівництва.

На ділянці де відбуваються будівельні роботи з 2016 року зареєстрований Житлово-будівельний кооператив «Потьомкінська, 61», керівником якого є Петро Орліогло. ЖБК є забудовником майбутнього Житлового комплексу «Княжий».

Підрядником будівництва виступило ТОВ «АО Будівельник», що належить Анжелі та Олексію Никодимовичу Орліоглу, а розробником проєкту новобудови є ТОВ «Архіленд», серед засновників якого Анастасія та Олексій Олексійович Орліогло.

Зазначається, що згідно з дозволом на будівництво, виданим управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міськради, умовою здійснення будівництва було невтручання в будівлі об’єктів культурної спадщини, які розташовані поряд, та їх архітектурні елементи фасадних частин.