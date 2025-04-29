У Кіма готують «туристичні магніти» на майбутнє: місця, де зупинили наступ росіян та екскурсія «Як топили «Москву» на прикладі крейсеру «Україна»

Ракетний крейсер «Україна» (демілітаризований), архівне фото МикВісті

В Миколаївській ОВА працюють над оновленням туристичної мапи області. До переліку планують включити нові об’єкти, що стали знаковими під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів заступник голови Миколаївської ОВА з питань туризму Микола Марінов.

Одним із майбутніх туристичних об’єктів може стати ракетний крейсер «Україна», який стоїть у Миколаєві. Це — брат-близнюк російського крейсера «Москва», знищеного українськими силами оборони у 2022 році. У майбутньому на борту планують проводити екскурсії із відтворенням подій та демонстрацією, куди саме влучили дві ракети «Нептун» на аналогічному російському крейсері.

Затоплений флагман російського флоту крейсер «Москва»

Крім того, для досвідчених дайверів розглядають можливість організувати занурення до місця затоплення «Москви» в Чорному морі — за наявності відповідного спорядження і дозволів.

Ідею такого екскурсійного маршруту раніше підтримував і екс-міністр оборони Олексій Резніков. Він пропонував розпочинати подорож у Миколаєві — з огляду крейсера «Україна», а завершувати — зануренням до затонулого російського флагмана.

— У нас дві серйозні локації, які, я думаю, стануть магнітами після війни. Не кажу три, бо про одну ви й так знаєте — це крейсер «Україна», який стоїть у Миколаєві. При гарному екскурсоводі — особливо якщо це людина, яка служила на флоті — можна чітко показати: от сюди влучив перший «Нептун». Тут була, грубо кажучи, їдальня для персоналу, інші приміщення… Це була б гарна локація. Ми її розглядали ще до війни, але не в такому контексті. Також може бути класний тандем, наприклад, поїхати на місце, де був потоплений крейсер «Москва», попірнати там з аквалангом. Мені дайвери казали, що туди з великим балоном і відповідним допуском можна навіть допірнути, — сказав Микола Марінов.

До оновленої туристичної мапи також планують включити Вознесенськ і Баштанку — міста, що стали символами героїчного спротиву на півдні України.

— У нас є ще дві великі локації: місце, де зупинився наступ росіян на півдні та на Одесу — це Вознесенськ. Саме це місто переломило хід подій на південному напрямку. Друга локація — це Баштанка, де була знищена неймовірна кількість техніки. Це два місця Слави Миколаївщини — з тих, що на слуху, і з тих, що були ключовими у перший період війни. Думаю, щойно ситуація трохи стабілізується, люди їздитимуть туди, щоб подивитися на це, — додав Микола Марінов.

У Вознесенську підірвали міст, щоб зупинити наступ росіян. Архівне фото: МикВісті Центр Баштанки, 1 березня 2022 року

На початку 2025 року голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім анонсував запуск нових туристичних маршрутів на Миколаївщині. Він нагадав, що туристичні маршрути регіону, розроблені ще у 2021 році, повністю готові до реалізації. Вони охоплюють популярні напрямки, такі як Первомайська «Мигія», Миколаїв і Коблеве, та розраховані на один, три або сім днів подорожей. Однак, в умовах післявоєнного часу необхідно внести корективи та додати елементи військового туризму.

У 2023 році до розширеної карти «‎туристичних магнітів»‎ увійшли 8 об'єктів Миколаївщини: Актовський каньон, Трикратський ліс, озеро Баластне, Ольвія, два НПП — «Бузький Гард» і «Білобережжя Святослава», Мигія і Кінбурнська коса.