Іспанія та Португалія майже повністю відновили електропостачання після масштабного збою

Люди купують продукти під час відключення світла у Барселоні 28 квітня, фото: Getty Images/Sandra Montanez

Постачання електроенергії в Іспанії та Португалії майже повністю відновлено після серйозного збою в енергосистемах обох країн. Про це повідомили національні енергетичні оператори.

За даними енергооператора Red Eléctrica, у Іспанії вже заживлено 99,95% споживачів, а загальна потужність виробництва сягнула понад 25 700 мегаватів. Роботи з повної нормалізації мережі ще тривають.

Також португальський оператор REN повідомив, що з 89 енергетичних підстанцій вже працюють 85.

Нагадаємо, що 28 квітня близько полудня Іспанія та Португалія зіткнулися з масштабним відключенням електроенергії.

У багатьох містах одночасно зникло світло та зупинився доступ до Інтернету. Через блекаут припинили роботу аеропорти, метро і залізничний транспорт. На дорогах обох країн виникли значні затори, оскільки не працювали світлофори.

Як пише Financial Times, цей збій став одним із найбільших за всю новітню історію Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні наслідків енергетичної кризи.

Згодом Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан після відключення електроенергії по всій країні.