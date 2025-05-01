З Миколаївщини на Рівненщину евакуювали вісьмох дітей

На Рівненщину евакуювали дітей з Миколаївщини. Фото: Рівненська ОВА

Вісьмох дітей з Миколаївщини евакуювали на Рівненщину. Малюків віком від 3 місяців до 2 років, поселили в обласному будинку дитини.

Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.

Діти — сироти або з родин, де батьки позбавлені батьківських прав. Їх супроводжували уповноважені особи, які також отримали належні умови перебування.

Очільник області Олександр Коваль, зустрів евакуйовану групу особисто під час прибуття у четвер, 1 травня. В ОДА зазначили, що малюки перебувають у безпеці та під наглядом фахівців.

Це вже не перша евакуація дітей у регіон. Раніше на постійне перебування на Рівненщину переїхали 16 вихованців Запорізького будинку дитини «Сонечко».

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській обласній раді планують звернутись до Міністерства освіти щодо перегляду норм харчування та матеріального забезпечення для дітей-сиріт і спеціалізованих шкіл-інтернатів.