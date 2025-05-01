З Миколаївщини на Рівненщину евакуювали вісьмох дітей
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- Альона Коханчук
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15:05, 01 травня, 2025
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Вісьмох дітей з Миколаївщини евакуювали на Рівненщину. Малюків віком від 3 місяців до 2 років, поселили в обласному будинку дитини.
Про це повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація.
Діти — сироти або з родин, де батьки позбавлені батьківських прав. Їх супроводжували уповноважені особи, які також отримали належні умови перебування.
Очільник області Олександр Коваль, зустрів евакуйовану групу особисто під час прибуття у четвер, 1 травня. В ОДА зазначили, що малюки перебувають у безпеці та під наглядом фахівців.
Це вже не перша евакуація дітей у регіон. Раніше на постійне перебування на Рівненщину переїхали 16 вихованців Запорізького будинку дитини «Сонечко».
Раніше повідомлялося, що в Миколаївській обласній раді планують звернутись до Міністерства освіти щодо перегляду норм харчування та матеріального забезпечення для дітей-сиріт і спеціалізованих шкіл-інтернатів.
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