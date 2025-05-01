Департамент архітектури заявив, що зносить вивіски на Соборній, бо вони порушують правила

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради заявив, що демонтаж вивісок магазинів на Соборній відбувається через те, що вони порушують правила.

Про це йдеться у публікації на Facebook-сторінці департаменту.

У департаменті зазначили, що ніяких вимог щодо демонтажу фасаду не було, оскільки проблема у дотриманні вимог розміщення зовнішньої реклами та вивісок, що були затверджені рішенням виконкому Миколаєва у вересні 2024 року.

Зазначається, що граничні вимоги до вивісок в Україні встановлені ще в 2003 році п. 48 Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, а також попередніми рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради, в тому числі від 12.06.2015 № 496 «Про затвердження містобудівних вимог по розміщенню рекламних засобів у м. Миколаєві».

У департаменті зазначили, що ще місяць тому попередили власницю магазину «Океан» на перетині Соборної та Вадима Благовісного (Нікольська) про необхідність дотримання цих вимог.

Фасад магазину підприємниці Анни, на вулиці Соборній у Миколаєві. Фото із соцмереж Фасад магазину підприємниці Анни, на вулиці Соборній у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

«Зазначеного Підприємця було повідомлено про необхідність дотримання цих вимог на особистому прийомі у головного архітектора міста близько місяця тому. У випадку ситуації, через яку почалась зазначена зустріч (сьогодні, - прим), повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про рекламу» вивіска не може бути розміщена вище першого поверху будинку, будівлі або споруди», - йдеться у публікації.

У мерії повідомили, що вимоги передбачають, що власникам вивісок, які були розміщені до прийняття виконкомом рішення у вересні 2024 року, та мають погоджений департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради Паспорт опорядження фасаду, необхідно привести розміщення вивісок у відповідність до цих вимог протягом двох років з моменту набрання чинності цим рішенням, окрім тих вивісок, які були російською мовою.

«Ці вимоги було прийнято задля приведення у належний естетичний вигляд вивісок та рекламних засобів різних типів на території міста Миколаєва, створення єдиного естетичного середовища, зокрема вулиці Соборної як найбільшої пішохідної вулиці в Україні та головної центральної вулиці великого українського міста», - повідомили в департаменті архітектури.

Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради

Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради

Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради Пояснення департамента архітектури щодо вимог до вивісок, фото з Facebook Миколаївської міської ради

Після зустрічі з підприємцями, яка відбулось сьогодні, департамент архітектури повідомив адміністрації районів про необхідність за місяць до демонтажу вивісок, що порушують правила, письмово інформувати про це підприємців. Також департамент повідомив адміністрацію про те, що працівники, які виконують демонтажні роботи, повинні мати при собі відповідні документи. І рекомендував залучати працівників робочого органу за два дні до здійснення робіт з демонтажу та працівників поліції.

У свою чергу, власниця магазину морепродуктів записала відео, де повідомила про те, що їй дали місяць на зміну вивіски, оскільки її розмір на кілька сантиметрів не відповідає новим правилам. Підприємиця заявила, що вона у відчаї і не розуміє навіщо це робити саме зараз, коли бізнесу і так важко.

Нагадаємо, у Миколаєві підприємці незгодні з рішенням міської влади про демонтаж рекламних вивісок з фасадів їхніх закладів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві понад 40% підприємців змінили рекламні вивіски на українську мову.