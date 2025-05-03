  • субота

    3 травня, 2025

  • 8.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 3 травня , 2025 субота

  • Миколаїв • 8.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Панський маєток» на Одещині повернули державі

«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини

Після багаторічної судової тяганини держава повернула у свою власність архітектурну пам’ятку — «Панський маєток» у селі Василівка на Одещині. 

Про це відзвітувала пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що маєток зведений у 1845 році, як родова садиба генерала Івана Дубицького. Велична будівля, виконана у стилі класицизму, вирізнялася гармонійною симетрією, оздобленням колонами, арочними вікнами та розкішним фасадом.

До 2010 року садиба залишалася у державній власності, але згодом була передана в приватні руки з умовою збереження та реставрації. Ці зобов’язання не були виконані, й маєток зазнав серйозних руйнувань через недбалість та вандалізм.

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу. Господарський суд задовольнив вимоги, і в березні 2025 року підписали акт приймання-передавання між Вигодянською сільською радою та попереднім власником. Об’єкт офіційно повернули у комунальну власність.

«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини
«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини

Нагадаємо, що на Миколаївщині готують документи, щоб Католицький костел Святих Петра і Павла, який розташований в селі Степове, внести до реєстру нерухомих пам’яток України.

Останні новини про: Одещина

У голови Одеської ОВА новий заступник: що про нього відомо
На Одещині державі повернули 3 гектари землі, їх незаконно оформили як комунальні
У Кароліно-Бугазі закрили пляжі: обмеження діятимуть до кінця воєнного стану
Реклама

Читайте також:

новини

«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Катерина Середа
новини

«Ніко-Баскет» переходить до Суперліги: гравців та тренерів відзначили преміями

Аліна Квітко
новини

«Зорю — Машпроект» очолив фігурант кримінальних справ та колишній депутат міськради Миколаєва від «ПР» Цимбал

Катерина Середа
новини

Миколаївська облрада зібралась на офлайн-сесію у Первомайську, щоб призначити керівників пʼяти установ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Ще один депутат Миколаївської облради склав мандат

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Одещина

У Кароліно-Бугазі закрили пляжі: обмеження діятимуть до кінця воєнного стану
На Одещині державі повернули 3 гектари землі, їх незаконно оформили як комунальні
У голови Одеської ОВА новий заступник: що про нього відомо

«Цього треба позбуватися», — Сєнкевич вважає, що депутати не мають очолювати органи виконавчої влади в Миколаєві

Катерина Середа

«Зорю — Машпроект» очолив фігурант кримінальних справ та колишній депутат міськради Миколаєва від «ПР» Цимбал

Підозрюваний у корупції комунальник програв апеляцію і залишиться у СІЗО, поки не внесе заставу у ₴5 млн