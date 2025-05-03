«Панський маєток» на Одещині повернули державі

«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини

Після багаторічної судової тяганини держава повернула у свою власність архітектурну пам’ятку — «Панський маєток» у селі Василівка на Одещині.

Про це відзвітувала пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Зазначається, що маєток зведений у 1845 році, як родова садиба генерала Івана Дубицького. Велична будівля, виконана у стилі класицизму, вирізнялася гармонійною симетрією, оздобленням колонами, арочними вікнами та розкішним фасадом.

До 2010 року садиба залишалася у державній власності, але згодом була передана в приватні руки з умовою збереження та реставрації. Ці зобов’язання не були виконані, й маєток зазнав серйозних руйнувань через недбалість та вандалізм.

Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу. Господарський суд задовольнив вимоги, і в березні 2025 року підписали акт приймання-передавання між Вигодянською сільською радою та попереднім власником. Об’єкт офіційно повернули у комунальну власність.

«Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини «Панський маєток». Фото: Прокуратура Одещини

Нагадаємо, що на Миколаївщині готують документи, щоб Католицький костел Святих Петра і Павла, який розташований в селі Степове, внести до реєстру нерухомих пам’яток України.