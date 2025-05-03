«Панський маєток» на Одещині повернули державі
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- Світлана Іванченко
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3:44, 03 травня, 2025
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Після багаторічної судової тяганини держава повернула у свою власність архітектурну пам’ятку — «Панський маєток» у селі Василівка на Одещині.
Про це відзвітувала пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Зазначається, що маєток зведений у 1845 році, як родова садиба генерала Івана Дубицького. Велична будівля, виконана у стилі класицизму, вирізнялася гармонійною симетрією, оздобленням колонами, арочними вікнами та розкішним фасадом.
До 2010 року садиба залишалася у державній власності, але згодом була передана в приватні руки з умовою збереження та реставрації. Ці зобов’язання не були виконані, й маєток зазнав серйозних руйнувань через недбалість та вандалізм.
Прокуратура подала позов до суду, вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу. Господарський суд задовольнив вимоги, і в березні 2025 року підписали акт приймання-передавання між Вигодянською сільською радою та попереднім власником. Об’єкт офіційно повернули у комунальну власність.
Нагадаємо, що на Миколаївщині готують документи, щоб Католицький костел Святих Петра і Павла, який розташований в селі Степове, внести до реєстру нерухомих пам’яток України.
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