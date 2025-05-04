У Чехії відкриють школу для українських пілотів F-16, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Чехії повинна з’явитися україно-чеська школа для пілотів винищувачів F-16.

Про це глава держави розповів на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

Як пояснив Зеленський, створити таку базу в Україні неможливо з міркувань безпеки, тому Київ працює щодо цього з партнерами. Зараз обговорення ведуться на рівні урядовців і військових України й Чехії, додав президент.

Глава держави також повідомив, що 2025 року в межах чеської ініціативи Україна розраховує отримати ще 1,8 мільйона снарядів.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що Україна отримає два винищувачі F-16 цього року та ще два — наступного. Затримок у постачанні літаків не буде.