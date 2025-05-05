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В українських школах перевіряють, якою мовою спілкуються вчителі та учні

Діти в укритті миколаївського ліцею №55. Архівне фото Діти в укритті миколаївського ліцею №55. Архівне фото «МикВісті»

В українських школах почали перевіряти, наскільки там дотримується спілкування українською мовою. Учителів, викладачів і вихователів, які порушують мовний закон, можуть оштрафувати.

Про це повідомив представник Уповноваженого із захисту державної мови Ігор Спірідонов в ефірі телемарафону «Єдині новини».

З 28 квітня у школах України розпочалися перевірки спілкування українською мовою.

«Моніторинг, який здійснюється спільно уповноваженим державної мови та державною службою якості освіти, вже не перший — він проводиться четвертий рік поспіль. Щодо методології, то розсилаються опитувальники всім учасникам освітнього процесу — батькам, вчителям, учням. Метою є з'ясувати реальний стан застосування державної мови в освітньому процесі. Тобто, якою мовою здійснюється навчання безпосередньо під час уроків. Яку мову застосовують учасники освітнього процесу під час перерви і під час інших заходів, які відбуваються під час навчального дня», — зауважив Ігор Спірідонов.

За його ловами, перевірка проводиться для того, щоб з’ясувати наскільки дотримуються законодавства про державну мову в закладах освіти, які недоліки та порушення потрібно усунути.

Якщо виявлять порушення, Уповноважений з захисту державної мови розпочне перевірку конкретного закладу, з'ясовує усі факти, які спричинили скоєння правопорушення, складає відповідний акт. І у разі встановлення безпосереднього порушника, складає протокол про адміністративне правопорушення. Винним загрожує штраф від 3400 гривень за перше порушення і до 8500 гривень за повторне протягом року.

За офіційною інформацією, зараз в Україні російську мову вивчають лише 345 школярів, хоча до повномасштабного вторгнення таких було близько 100 тисяч.

Нагадаємо, що  з початку 2025 року і до квітня уповноваженому із захисту державної мови надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше з яких — з Києва, Одеської та Харківської областей.

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