У Миколаєві народилася перша дитина завдяки державній програмі лікування безпліддя

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

У Миколаєві народилася перша дитина, завдяки допоміжним репродуктивним технологіям у межах Програми медичних гарантій.

Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

Зазначається, що дівчинка — справжнє диво, адже батьки чекали на неї понад 12 років.

«Сотні обстежень, спроб і очікувань — і зрештою, завдяки державній підтримці, жінка завагітніла та народила здорову дитину», — йдеться у повідомленні.

Це перший такий випадок у Миколаєві, але не для України. З початку 2025 року вже понад 2 тисячі жінок скористалися послугою штучного запліднення, а 426 українок уже чекають на малюків.

В НСЗУ зазначають, що держава покриває всі витрати на екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ): від діагностики до переносу ембріонів. Лікування доступне жінкам до 40 років і є повністю безкоштовним. Загалом у 2025 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) уже виплатила понад 108,7 мільйонів гривень за ці медичні послуги.

Щоб розпочати лікування, потрібно отримати направлення від гінеколога та обрати медичний заклад із договором НСЗУ. Станом на кінець квітня в Україні працює 38 таких установ — список можна знайти за посиланням або дізнатися на гарячій лінії НСЗУ 16-77.

Раніше повідомлялося, що університетським лікарням Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Національного університету охорони здоров’я України імені Шупика дозволили отримувати фінансування за надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.