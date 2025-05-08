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У травні в Карпатах мороз та снігопад: рятувальники попереджають туристів про небезпеку

Карпати, травень 2025, фото: ДСНС ФранківщиниКарпати, травень 2025, фото: ДСНС Франківщини

У високогір’ї Карпат 8 травня зафіксували морозну погоду та снігопад.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, за добу випало близько 2 сантиметрів снігу.

Зазначається, що на горі Піп Іван — хмарно, туман і повна відсутність вітру. Температура опустилась до -2°C, видимість сильно обмежена.

Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори в період складних погодних умов, слідкувати за прогнозами та мати встановлений застосунок «Порятунок у горах».

Нагадаємо, що у минулому році на Закарпатті мешканець Миколаївської області заблукав під час походу. Він чотири дні залишався без їжі, і коли до найближчого населеного пункту залишалося 15 кілометрів, він остаточно виснажився й зателефонував до Служби порятунку.

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