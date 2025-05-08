У травні в Карпатах мороз та снігопад: рятувальники попереджають туристів про небезпеку
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- Марія Хаміцевич
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23:31, 08 травня, 2025
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У високогір’ї Карпат 8 травня зафіксували морозну погоду та снігопад.
За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, за добу випало близько 2 сантиметрів снігу.
Зазначається, що на горі Піп Іван — хмарно, туман і повна відсутність вітру. Температура опустилась до -2°C, видимість сильно обмежена.
Рятувальники закликають туристів утриматися від походів у гори в період складних погодних умов, слідкувати за прогнозами та мати встановлений застосунок «Порятунок у горах».
Нагадаємо, що у минулому році на Закарпатті мешканець Миколаївської області заблукав під час походу. Він чотири дні залишався без їжі, і коли до найближчого населеного пункту залишалося 15 кілометрів, він остаточно виснажився й зателефонував до Служби порятунку.
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