На зустрічі із Зеленським чеський урядовець з’явився у шкарпетках, що викликали гнів у Росії

Шкарпетки уповноваженого уряду Чехії з питань відновлення України Томаша Копечного, фото: X / Ondrej Kundra

Уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний став об'єктом критики в Росії після своєї появи на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у незвичних шкарпетках — на них було зображено Кремль у полум’ї.

Про інцидент повідомляє чеський портал TN.cz.

Негативну реакцію на вчинок Томаша Копечного висловив заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Андрій Клімов. Він образливо висловився на адресу чеського політика та заявив, що тому слід звернутися до психіатра.

— Зараз Копечний у шкарпетках, у трусах, а завтра прийде в підтяжках. Та навіщо ми взагалі стежимо за цими мерзотниками, ніби від них залежить наше життя? Хворі люди — їм до психіатра, — сказав він російському порталу News.ru.

У відповідь на критику Томаш Копечний зазначив, що росіян, схоже, не турбують масові обстріли українських міст і загибель мирних жителів. Водночас символічне зображення Кремля у вогні, за його словами, викликає у них обурення. Він підкреслив, що хотів би бачити таку ж чутливість до того, що відбувається в Україні.

— Їх це не бентежить. А от українські шкарпетки, які символічно показують, який би мало вигляд, якби те саме відбувалося в їхніх містах, їх обурили. Я хотів би, щоб вони проявляли таку ж чутливість до міст, де самі чинять те саме, — заявив Томаш Копечний.

Нагадаємо, що візит Володимира Зеленського до Чехії відбувся на початку травня. Президент разом із першою леді Оленою Зеленською провів низку зустрічей із чеським керівництвом, зокрема з президентом Петром Павелом, прем’єр-міністром Петром Фіалою, представниками парламенту, керівниками оборонних підприємств, студентами та представниками української діаспори.

Слід також зазначити, що президент Чехії Петр Павел під час візиту до Одеси зустрівся с головами Миколаївської, Одеської та Херсонської ОВА, де обговорили питання безпеки судноплавства.