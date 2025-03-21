Говорили про безпеку судноплавства: президент Чехії зустрівся с керівниками Миколаївської, Одеської та Херсонської ОВА

Віталій Кім, Олександр Прокудін та Олег Кіпер на зустрічі з президентом Чехії. Фото: Одеська ОВА

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Одеси зустрівся с головами Миколаївської, Одеської та Херсонської ОВА, де обговорили питання безпеки судноплавства.

Про це повідомляють пресслужби Одеської ОВА та віце-прем’єр-міністра з відновлення України.

Там нагадали, що Чехія за три роки війни надала Україні 900 мільйонів доларів підтримки — від гуманітарних програм до військової техніки. Ключовими питаннями стали морська безпека та виклики розмінування територій.

— Лише з літа 2023 року росія випустила більше 450 ракет по портовій інфраструктурі України, але сьогодні ми залишаємось гарантом продовольчої світової безпеки. З початку роботи українського коридору наші порти перевезли 110 млн тонн вантажів, — повідомив Олексій Кулеба.

На зустрічі були присутні також і голови Миколаївської ОВА Віталій Кім та Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зустріч з президентом Чехії пройшла в Одесі 20 березня. Фото: Одеська ОВА, Олекій Кулеба Зустріч з президентом Чехії пройшла в Одесі 20 березня. Фото: Одеська ОВА, Олекій Кулеба Зустріч з президентом Чехії пройшла в Одесі 20 березня. Фото: Одеська ОВА, Олекій Кулеба

Чехія також планує розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла та підтримку медичних закладів.​

Зазначимо, днями стало відомо, що на Херсонщині влада веде переговори з міжнародними партнерами щодо відбудови морської інфраструктури попри російські обстріли.

До цього очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу. Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення порти Миколаївської області відігравали ключову роль в економіці регіону, формуючи близько 40% його валового регіонального продукту.