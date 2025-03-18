  • вівторок

    18 березня, 2025

  • 1.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 18 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 1.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Херсонський порт. Ілюстративне фото: АgroportalХерсонський порт. Ілюстративне фото: Аgroportal

На Херсонщині влада веде переговори з міжнародними партнерами щодо відбудови морської інфраструктури попри російські обстріли.

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що Херсонський порт залишається під постійним вогнем і не працює з початку повномасштабного вторгнення. Російські війська постійно атакують прибережні підприємства. Зокрема, нещодавно одне з суден майже затонуло через удари російських дронів.

Попри це, Олександр Прокудін заявив, що шукає можливості відновлення портової інфраструктури та залучення партнерів.

«Ми вже розглядаємо варіанти відновлення портової сфери Херсонщини та шукаємо партнерів. Це питання було серед пріоритетів під час нещодавнього та тогорічного закордонних відряджень. Зараз є співпраця щодо відновлення морської інфраструктури, яка закріплена в меморандумі між Херсоном та італійським містом Ла-Спецією. Також  зустрічався з президентом компанії «Морські агенти» Андреа Фонтаною, говорили про обмін досвідом галузі судноплавства та кооперацію між портовими індустріями Херсонщини та Італії», — зазначив він.

За його словами, регіон співпрацює з нідерландськими партнерами, які розробляють проєкт із відновлення портової інфраструктури.

«Херсонщина мала два порти, які зараз не працюють, але ця розбудова буде в майбутньому. І судноплавству бути на Херсонщині. Зараз ми намагаємося реалізувати успішні приклади цих проєктів в світі і цей поширювати досвід», — переконаний очільник ОВА.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу. 

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі  пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Загинули четверо громадян Сирії, ще двоє людей дістали поранення. В момент удару члени екіпажу завантажували судно пшеницею для експорту до Алжиру.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині через детонацію протипіхотної міни постраждав чоловік
Обійняв посаду в окупаційному уряді: на Херсонщині посадовця засудили до 10 років
Росіяни обстріляли Херсон: є постраждала
Реклама

Читайте також:

новини

У 2024 році з бюджету Миколаївщини виділили майже ₴5 млн на підтримку бізнесу

Даріна Мельничук
новини

Виконком призначив тимчасових перевізників на двох автобусних маршрутах у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни обстріляли Херсон: є постраждала
Обійняв посаду в окупаційному уряді: на Херсонщині посадовця засудили до 10 років
На Херсонщині через детонацію протипіхотної міни постраждав чоловік

Шмигаль заявив, що з 2027 року учні обиратимуть профіль навчання

«Цей сезон за тяжкістю значно перевищує минулий», — у миколаївському Центрі інфекційних хвороб розповіли про захворюваність на грип

2 години тому

На Миколаївщині в середу вночі очікується до -5° морозу

Головне сьогодні