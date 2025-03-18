«Судноплавству бути на Херсонщині», — Прокудін розповів про співпрацю з міжнародними партнерами

Херсонський порт. Ілюстративне фото: Аgroportal

На Херсонщині влада веде переговори з міжнародними партнерами щодо відбудови морської інфраструктури попри російські обстріли.

Про це в етері телемарафону «Єдині новини» заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що Херсонський порт залишається під постійним вогнем і не працює з початку повномасштабного вторгнення. Російські війська постійно атакують прибережні підприємства. Зокрема, нещодавно одне з суден майже затонуло через удари російських дронів.

Попри це, Олександр Прокудін заявив, що шукає можливості відновлення портової інфраструктури та залучення партнерів.

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«Ми вже розглядаємо варіанти відновлення портової сфери Херсонщини та шукаємо партнерів. Це питання було серед пріоритетів під час нещодавнього та тогорічного закордонних відряджень. Зараз є співпраця щодо відновлення морської інфраструктури, яка закріплена в меморандумі між Херсоном та італійським містом Ла-Спецією. Також зустрічався з президентом компанії «Морські агенти» Андреа Фонтаною, говорили про обмін досвідом галузі судноплавства та кооперацію між портовими індустріями Херсонщини та Італії», — зазначив він.

За його словами, регіон співпрацює з нідерландськими партнерами, які розробляють проєкт із відновлення портової інфраструктури.

«Херсонщина мала два порти, які зараз не працюють, але ця розбудова буде в майбутньому. І судноплавству бути на Херсонщині. Зараз ми намагаємося реалізувати успішні приклади цих проєктів в світі і цей поширювати досвід», — переконаний очільник ОВА.

Раніше очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів, що миколаївські порти готові «хоч завтра» відновити свою роботу.

Нагадаємо, що внаслідок удару балістичною ракетою по Одесі пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Загинули четверо громадян Сирії, ще двоє людей дістали поранення. В момент удару члени екіпажу завантажували судно пшеницею для експорту до Алжиру.