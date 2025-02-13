Кім: порти забезпечували 40% економіки Миколаївської області

Порт Ольвія в Миколаєві, архівне фото МикВісті

До повномасштабного вторгнення порти Миколаївської області відігравали ключову роль в економіці регіону, формуючи близько 40% його валового регіонального продукту.

Такі дані озвучив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю Укрінформу.

— Порівняно з 2022 роком темпи відновлення економіки досить високі, але це не означає, що ми зажили нормально, і все добре. Обороти збільшуються, а прибутки – ні. Головна причина – непрацюючі порти, які становлять 40% економіки області, порушена основна логістика. Ми все робимо для того, щоб залучати гроші у регіон від міжнародних партнерів, це дещо допомагає, але як довго триватиме – невідомо, - сказав Віталій Кім.

До початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві активно працювали та розвивались чотири основні морські порти: До початку війни в області працювали чотири морські порти: Миколаївський морський торговельний порт, спеціалізований порт «Ольвія» (колишній «Октябськ»), «Ніка-Тера» та Дніпро-Бузький морський порт. Через них проходила значна частина українського експорту, зокрема агропродукції, металу та промислових товарів. Серед підприємств, що працювали в портах, були Bunge Ukraine, Nibulon, COFCO Agri Ukraine, Glencore Agriculture.

Крім того, Миколаївський глиноземний завод (МГЗ) був одним із найбільших підприємств регіону, де працювало близько 5 тисяч осіб. Завод виробляв до 1,7 мільйона тонн глинозему на рік, значну частину якого експортували через порт. Після початку війни діяльність заводу була призупинена, і кількість працівників скоротилася до 400 осіб, які підтримують критичні процеси та інфраструктуру підприємства.

Окупація російською армією Кінбурнської коси та постійні обстріли з її території суттєво вплинули на судноплавство в регіоні. Кінбурнська коса має стратегічне значення, оскільки її розташування дозволяє контролювати судноплавні маршрути, зокрема доступ до Дніпро-Бузького лиману. Російські війська використовують цю територію для обстрілів південних районів Миколаївської та Херсонської областей. Це додатково ускладнює відновлення економіки регіону та унеможливлює повноцінну роботу портів.

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області на третину зросли надходження до місцевих бюджетів податку на зарплати від бізнесу. Це найбільший показник серед регіонів України за минулий рік, порівняно з 2023 роком, не враховуючи Київ.

При цьому, за минулий рік 289 компаній Миколаївщини релокувалися до іншого регіону.