Європарламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей

Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей. Фото: ukrinform.ua

Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. Документ наголошує, що без повернення викрадених дітей неможливо досягти справжньої мирної угоди.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, резолюцію підтримали п’ять провідних політичних груп Європарламенту. Вона містить ключові положення:

Засудження насильницьких дій Росії та участі Білорусі в злочинах проти українських дітей, включаючи депортації, незаконні всиновлення та примусову русифікацію.

Заклик до ЄС щодо покарання винних та запровадження санкцій проти осіб, причетних до злочинів.

Вимогу припинити ці злочини, розкрити інформацію про всіх депортованих дітей і повернути їх до України.

Заклик міжнародним організаціям отримати доступ до всіх дітей, вивезених до Росії.

Засудження примусового нав'язування російського громадянства та програм усиновлення, що спрямовані на асиміляцію.

Посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними структурами для документування всіх випадків зникнення й депортації.

Заклик до світової спільноти координувати зусилля через Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України.

«Без повернення викрадених дітей—жодної справжньої мирної угоди. Дякую Європарламенту за підтримку ініціативи Президента України Bring Kids Back UA»,— наголосив Андрій Єрмак.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.