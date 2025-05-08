У Вознесенську парк 1-го Травня отримав нову назву — Соборності

Алея пам’яті Захисників у парку Соборності. Архівне фото: «МикВісті»

У Вознесенську офіційно перейменували парк імені 1-го Травня. Відтепер він носитиме назву Парк Соборності.

Як повідомили у міській раді, рішення ухвалили згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2025 року №49 «Про перейменування деяких географічних об'єктів» у межах виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

Зазначається, що парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва. Зокрема, на його території розташовано кілька знакових об'єктів, серед яких — Алея пам’яті Захисників.

У міськраді підкреслюють, що нова назва символізує єдність українського народу.

«Назва «Соборності» символізує єдність українського народу, його боротьбу за незалежність та територіальну цілісність. Перейменування є не лише актом деколонізації, а й кроком до утвердження національної ідентичності та шани до тих, хто віддав життя за свободу України», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в рамках загальноукраїнського процесу деколонізації та декомунізації Верховна Рада готується розглянути пакет законопроєктів про перейменування 185 населених пунктів, з яких 10 в — Миколаївській області.