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У Києві провели унікальну операцію: немовляті пересадили печінку від мами з несумісною групою крові

В Україні вперше провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячній дитині. Фото: НДСЛ ОхматдитВ Україні вперше провели АВО-несумісну трансплантацію печінки чотиримісячній дитині. Фото: НДСЛ Охматдит

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» провели АВО-несумісну трансплантацію печінки. Чотиримісячному Максиму пересадили частину органу від мами, попри те, що в них різні групи крові.

Як повідомили в медичному закладі, це перша така операція в Україні. 

Маленький пацієнт із Чорнобаївки потрапив до лікарні в січні з тяжкими симптомами: жовтяницею, млявістю, збільшеним животиком і характерними змінами кольору сечі та калу. Обстеження показало критичний стан печінки — без трансплантації дитина не мала шансів вижити. Утім, серед рідних не було жодного донора з відповідною групою крові.

Лікарі вирішили наважитися на унікальний і складний крок — провести АВО-несумісну трансплантацію. Такі операції рідко проводяться навіть у дорослій медицині, а в дитячій — ще рідше. В Україні подібного досвіду до цього не було.

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— Ми знали: або чекаємо і втрачаємо дитину, або наважуємось на новий для України крок. У медицині є моменти, коли неможливе треба зробити можливим — просто тому, що іншого виходу немає, — розповіла лікарка-гепатологиня Анастасія Морозова.

Максим отримав частину печінки від мами, яка має II групу крові, хоча у нього — I. Щоб запобігти відторгненню органа, дитині провели курс заміни плазми та призначили імуносупресивну терапію. Лікарі ретельно контролювали рівень антитіл в організмі малюка.

Операція тривала понад 20 годин і завершилася успішно. Команда медиків провела повноцінну трансплантацію, після чого Максим перебував у відділенні інтенсивної терапії. Станом на сьогодні орган функціонує, дитина виписана додому і регулярно проходить контрольні обстеження.

«Вчергове наші медики довели: немає нічого неможливого. І створили шанс на життя там, де, здавалося, його не було. Порятунок життя — це спільна робота величезної команди спеціалістів «Охматдиту», — додали в лікарні.

Зазначається. що тато Максима — військовослужбовець, який нині боронить країну на фронті. Тож порятунок дитини став символом сили та єдності української родини — і в прямому, і в ширшому сенсі.

Нагадаємо, що в Одеській обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію з імплантації електроду у серце шестимісячної дитини.

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