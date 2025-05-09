У миколаївця в гаражі знайшли гранати та набої: йому загрожує до 7 років вʼязниці

У Миколаєві поліцейські знайшли у 52-річного місцевого жителя арсенал боєприпасів. Під час обшуку його гаража правоохоронці знайшли дві гранати, три запали до них та шість коробок із набоями до стрілецької зброї.

Чоловіка затримали, повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Йому вже оголосили підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Згідно з Кримінальним кодексом, за це передбачене покарання — до семи років позбавлення волі.

Усе вилучене направили на експертизу. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Миколаївця затримали з арсеналом боєприпасів, фото: Нацполіція Миколаївця затримали з арсеналом боєприпасів, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що у Миколаєві нещодавно затримали чоловіка, який біля одного з магазинів міста розгулював з гранатою та підривачем. Він ходив біля одного з магазинів і демонстрував гранату перехожим. Йому також загрожує до 7 років позбавлення волі.