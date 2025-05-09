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«Ворон-Месник»: ССО презентували короткометражний фільм про Рух опору

Скриншот кадрів фільмуСкриншот кадрів фільму

У командування Сил спеціальних операцій Збройних Сил України представили короткометражний фільм «Ворон-Месник». Стрічка присвячена незламним учасникам Руху опору — тим, хто веде боротьбу на окупованих територіях, залишаючись у тіні.

Вони виконують розвідку, передають цілі для ударів, ризикуючи всім, але змінюючи хід війни. Вони вивішують українські прапори над адміністративними будівлями, на мостах, стовпах — як символ того, що Україна тут була, є і буде. Вони розповсюджують листівки й агітаційні матеріали,  показуючи, що боротьба триває — навіть у тиші.

Їхніх облич не побачиш у новинах. Їхніх імен не згадають у вечірніх зведеннях Генштабу. Їхня зброя — не тільки дії, а й надія, яку вони дарують тим, хто живе в окупації.

Скриншот кадрів фільмуСкриншот кадрів фільму
Скриншот кадрів фільмуСкриншот кадрів фільму

Раніше 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського презентувала документальний фільм «Ярий». Це реальна розповідь про запеклі бої на Курському напрямку.

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